Das losgelöste Haus

Beim Bau eines neuen Hauses in einem bereits bestehenden Wohngebiet gibt es zahlreiche Dinge zu beachten. Meist gibt der Bebauungsplan der Stadt bereits bestimmte Regeln und Verordnungen vor, in deren Rahmen dann der Architekt das Gebäude entwickelt, das den Vorstellungen und Wünschen der Bauherren am besten entspricht. Im hessischen Petersberg entwickelten unsere Experten von herbertarchitekten im Rahmen der Vorgaben des Bebauungsplans und der örtlichen Gegebenheiten ein modernes, individuelles Wohnhaus für eine dreiköpfige Familie, das sich von seinen Nachbarn abhebt, aber sich dennoch harmonisch in das Wohngebiet einfügt.