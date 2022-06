Smartes Fachwerkhaus

16 motorgesteuerte Klapp-Schwing-Fenster in dezenter Optik fügen sich gut in die Fachwerkfassade ein und erlauben durch die großen Öffnungswinkel einen ungehinderten Blick in die idyllische Umgebung. Funkgesteuerte Rollläden, die sich manuell-, zeit- oder sensorgesteuert bedienen lassen, sorgen für angenehmen Schatten. Im Sommer schützen sie vor zu starker Sonneneinstrahlung, im Winter vermeiden sie zu hohe Heizkosten.