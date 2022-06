Von der Backsteinbude zum stylishen Stadthaus

Das Architektenbüro VASD besteht aus Branko Vlamings und Anne Abkoude. Branko Vlamings arbeitet als Architekt, Innenarchitekt und Mödeldesigner, während sich Anne Abkoude nach ihrem Studium an der Rietveld Akademie auf Farbkonzepte, Grafikdesign und Produktdesign spezialisierte. Die beiden ergänzen sich perfekt und erzielen mit der Kombination ihrer Disziplinen einzigartige Ergebnisse. Überzeugt euch selbst am Beispiel dieses Amsterdamer Stadthauses, für dessen Umwandlung VASD verantwortlich waren. Das alte Offiziershaus in Amsterdam-Oost wurde komplett renoviert und in ein modernes Wohnhaus umgewandelt. In der Fotoserie zeigen wir euch den Verlauf der Neugestaltung.