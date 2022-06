Traumhaus für Sommerpartys

Die Immobilie, die wir uns heute einmal genauer ansehen, steht in Enfield, North London und wurde grundlegend umgestaltet. Die ursprüngliche Wohnfläche des freistehenden Hauses wurde durch Anbauten an Rückseite und Dach verdoppelt, wodurch nun sechs Schlafzimmer vorhanden sind. Ebenso wurden umweltfreundliche Ergänzungen wie Solar- und Fotovoltaikzellen und ein Regenwassersammelsystem eingebaut. Außerdem warten einige Überraschungen auf der neu renovierten Rückseite des Hauses. Dazu kommt ein Control4-Automatiksystem, welches Licht, Sicherheit, Temperatur und Lautsprecher in mehreren Räumen steuert.

Wir wollen nicht gleich alles vorwegnehmen, deswegen geht es jetzt ohne Umschweife mit der virtuellen Besichtigung los. Seht selbst, in welchem Umfang diese Immobilie von den Experten der Bradley Van Der Straeten Architects umgestaltet wurde.