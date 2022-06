Der Bodenseedampfer

In exponierter Lage, hoch über dem Bodensee, hat das Architekturbüro esa aus Zürich für eine Familie ein einzigartiges Wohnhaus errichtet. Auf dem 746 qm großen Grundstück sollte ein moderner Neubau entstehen, der mit einer klaren Formensprache überzeugt und ein Extra an Wohnkomfort bietet. Darüber hinaus galt es, eine architektonische Lösung zu finden, welche sowohl die Aussicht auf den nördlich gelegenen See inszeniert als auch einen lichtdurchfluteten Wohnraum mit Zugang zum südseitig gelegenen Garten beinhaltet. Von Inka Reiter stammen die beeindruckenden Bilder zu diesem imposanten Einfamilienhaus, das in gewissen Momenten an einen Seedampfer erinnert, der an Land eine neue Aufgabe erfüllt.