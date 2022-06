Historisches Haus mit modernem Innenleben

Na, seid ihr auch schon dabei, euren diesjährigen Sommerurlaub zu planen? Dann haben wir heute ein bisschen Inspiration für euch - vorausgesetzt ihr liebt Italien und möchtet gerne in einem richtig coolen Ferienhaus entspannen. Das Haus, das wir euch mitgebracht haben, steht am Trasimenischen See in Umbrien, stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde vom Team um unseren italienischen Experten Marcello Gavioli in ein einzigartiges Ferienhaus verwandelt, in dem Tradition und Moderne, rustikaler Landhauscharme und angesagter Style aufeinander treffen.