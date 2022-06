Marco Polo Tower Hamburg

Exklusives Wohnen in exklusiver Lage: Wer im Hamburger Marco Polo Tower eine Wohnung sein Eigen nennen kann, hat wirklich das ganz große Los gezogen. Bereits das Äußere des Luxus-Wohnturms ist beeindruckend. Mit seinen versetzten Balkons, jeder Menge Glas und ausgefallenen Formen auf 17 verdrehten Etagen ist er ein echter Blickfang in der HafenCity. Und natürlich geht die Design-Explosion im Inneren weiter. Das Besondere hier: Bei der Gestaltung der Wohnungen im Marco Polo Tower kam ein neues Konzept zum Einsatz, das sich Design ready nennt. Heißt: Der Käufer der Wohnung bekam größtmögliche Freiheit beim Umsetzen seiner ganz persönlichen Wohnwünsche und die Möglichkeit, über die Einteilung, Größe und Form der Wohnung selbst zu entscheiden. In Zusammenarbeit mit einem Designerteam nach Wahl wurde die Wohnung dann ganz individuell gestaltet. Was dabei herauskommen kann, zeigen die folgenden Fotos. Wir haben einen Blick in eine Wohnung geworfen, deren beeindruckendes Inneres vom Berliner Innenarchitektenteam der Rizzo GmbH entworfen wurde.