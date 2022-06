Rot ist das neue Weiß

Moderne Neubauten, die vom Bauhausstil inspiriert sind und sich puristisch, reduziert und mit klaren geometrischen Formen präsentieren, sind meist komplett in Weiß oder Grau gehalten. Farbe spielt da eher selten eine Rolle. Das Haus, das wir euch heute zeigen, denkt allerdings gar nicht daran, sich an die farblosen Vorgaben der modernen Architektur zu halten. Im Gegenteil: Es zeigt sich voller Stolz in einem rostigen Rotton und hebt sich somit nicht nur von seiner unmittelbaren Umgebung, sondern auch vom Großteil der Bauten ab, die gerade als angesagt gelten. Und nicht nur in Sachen Farbe ist das Haus, das von VOMSATTEL WAGNER ARCHITEKTEN geplant und errichtet wurde, ein unverwechselbares Unikat – auch bei der Materialwahl und der Innenraumgestaltung wurde auf innovative Ideen gesetzt. Aber schaut euch das Ganze am besten selbst an…