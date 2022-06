Frische Wohnideen für jeden Raum

In diesem Raum fand man zuvor eine gemusterte Tapete an den Wänden. Da diese weder modern noch gepflegt war, musste sie entfernt werden. Nun ist das neu möbilierte Schlafzimmer mit weißen Wänden und Dekorationen in natürlichen Farben ein schöner Hingucker. Ein einfallsreiches Detail sind die hellbraunen, hauchdünnen Textilien, die am Kopfteil des Bettes als Wanddekoration dienen. Durch die Verwendung dezenter und natürlicher Farbtöne kehrt in den Schlafbereich Ruhe ein – was sich wiederum förderlich auf den Schlaf auswirkt.