Zeit zum Bummeln! Schöne Shop Designs

Die verspielt pinke und leicht kitschige Gestaltung dieser Eisdiele macht einfach Spaß und lässt buchstäblich Kindheitsträume wahr werden! Für Eltern wird es mit Sicherheit schwer, einfach nur an dem Laden vorbeizuspazieren ohne, dass die Kinder sie am Ärmel in den Shop zu ziehen versuchen… So süß wie die Eiscreme an sich ist auch die Farbpalette des Ladens und genau das zieht Kinderaugen an – und sicherlich auch den ein oder anderen Erwachsenen… Hier wird nämlich nicht nur das Verlangen nach Zucker gestillt, sondern die Stimmung erhellt sich schon alleine durch die Optik. Und die Seele? Schlägt Saltos!