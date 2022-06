Wohnen im Stil der 50er Jahre

Petticoats, Vespas, Rock 'n' Roll – die 50er Jahre hatten ihren ganz eigenen Charme und erleben derzeit ein fulminantes Comeback. Ob in der Modewelt, in Sachen Design oder in der Musik – Retro ist chic und vor allem in unseren vier Wänden voll angesagt. Möbel und Wohnaccessoires im Stil der 50er Jahre stehen jetzt ganz oben auf der Wunschliste trendbewusster Möbelrücker. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Zeitreise…