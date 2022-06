Ein Haus am See gewinnt an Format

Was tun, wenn ein Haus seiner traumhaften Lage irgendwie nicht so ganz gerecht wird, ein Abriss und Neubau aber nicht infrage kommt? Dann wird es Zeit für einen Umbau! So geschehen am Ufer des idyllischen Vierwaldstättersees in der Zentralschweiz. Hier hatte man in den frühen 60er Jahren ein kleines Häuschen errichtet, dessen besten Tage lange gezählt waren. Mit seinen dünnen Wänden, dem Fehlen jeglicher Dämmung und einem beklagenswerten Zustand der Bausubstanz entsprach das Gebäude der Vorstellung von modernem, komfortablen Wohnen überhaupt nicht mehr, da konnte die Umgebung noch so malerisch sein. Also beauftragten die Besitzer Forsberg Architekten damit, ihr Wochenendhäuschen umzubauen zu modernisieren und in jeglicher Hinsicht ins Hier und Jetzt zu holen. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.