Worauf du bei deinem Haus im Winter achten solltest

Der Garten wird noch vor dem ersten Frost winterfest gemacht. Hierfür werden Knollen, die nicht winterfest sind, ausgegraben und an einem kühlen, trockenen Ort in einer Kiste gelagert. Kübelpflanzen, die nicht winterfest sind, kommen an einen frostsicheren, trockenne Ort, an dem sie in Ruhe überwintern können. Bei frostsicheren Kübelpflanzen ist zu beachten, wie viel Frost sie tatsächlich vertragen und der Topf ist gegebenenfalls von außen zu schützen. Kübelpflanzen wollen draußen an Tagen, an denen kein Frost werden, zudem gegossen werden, um nicht zu verdursten. Die Knollen und Zwiebeln von Frühblühern kommen dafür schon jetzt in die Erde. Das Zurückschneiden von Bäumen und Pflanzen sollte ebenfalls vor dem Winter auf dem Plan stehen. Vor allem, wenn Büsche, Hecken oder Bäume krank sind, müssen sie zurückgeschnitten und befallene Pflanzenteile entsorgt werden. Der Rasen sollte vor dem Wintereinbruch ein letztes Mal geschnitten werden. Zudem sollte der Rasen von Laub befreit werden, damit sich unter diesem keine Pilze oder andere Krankheiten ausbreiten können.

