Das unschuldige Holzhaus

Das Wunschhaus wurde in dem kleinen Ort Havixbeck-Hohenholte errichtet. Den Bewohnern waren in dem Entwurf Helligkeit und die Nutzung des Tageslichts besonders wichtig. Daher entschied man sich, in der nach Süden gewandten Fassade große Übereckfenster zu integrieren. Die gesamte Fassade wurde mit horizontalen Lärchenholzlatten verkleidet und sticht mit diesem modernen Design eindeutig aus der Nachbarschaft hervor.