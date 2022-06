Alles in Balance

Die belgische Firma Open Architects entwickelte sich aus dem Zusammentreffen der beiden leidenschaftlichen Fachleute Ruddy Picard und Bertrand Noël im Jahr 2006. Zwei Jahre später schloss sich ihnen ein drittes Mitglied an, Jérôme Peten. Zusammen mit anderen Mitarbeitern erschafft dieses Trio Architektur, die sich harmonisch an den jeweiligen Ort einfügt. Überzeugt euch selbst am Beispiel dieses Neubaus in geometrischem Design.