6 originelle Ideen für einen Holzboden

Eine nachhaltige und bewährte Alternative zu Mehrschichtparkett ist das Massivholzparkett. Es besteht aus einer einzigen durchgängigen Schicht Hartholz. Massivholz ist einer der dauerhaftesten Bodenbeläge überhaupt. Seine Beliebtheit gründet einerseits in seiner Beständigkeit, andererseits in seiner Natürlichkeit. Beim Massivholzparkett kommt – wie schon sein Name darauf hindeutet – 100% reinstes Edelholz anstelle von zusammengeklebten Holzschichten zum Einsatz. Das Naturmaterial Holz ist ein wahrer CO2-Speicher, der sich vorteilhaft auf das Raumklima überträgt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit absorbiert das Massivholz die Nässe, um sie bei Trockenheit wieder abzugeben. Als Unterlage fühlt sich der Luxus-Holzboden angenehm warm und elastisch an. Parkett aus Massivholz ist pflegeleicht, äußerst belastbar und hält ein Leben lang, da er sich mehrfach abschleifen und renovieren lässt. So weit, so gut. Doch das qualitativ hochwertige Massivholz hat auch seinen Preis. Dieser liegt einiges höher als bei anderen Parkettarten. Es ist jedoch anzufügen, dass sich die höhere Anfangsinvestition beim Massivparkett durch seine lange Lebensdauer und für die vergleichsweise geringen Unterhalskosten am Ende meistens auszahlt.