Mit Fliesenaufklebern einfach Akzente setzen

Wer zur Miete wohnt, muss oft Kompromisse eingehen: Gerade, was Küche und Bad angeht, ist man häufig auf das festgelegt, was bereits vorhanden ist. Aber was tun, wenn die Fliesen in der Küchenzeile so gar nicht dem eigenen Geschmack entsprechen oder die im Badezimmer ihre besten Zeiten schon lange hinter sich haben? Die Lösung des Problems: Fliesenaufkleber! Sie sind einfach anzubringen und lassen sich beim Auszug ebenso unkompliziert wieder entfernen. Noch dazu sind sie budgetfreundlich, langlebig und machen optisch eine Menge her. Hier kommen ein paar Beispiele unserer Experten von WandAkzente.