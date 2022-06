Mittelmeer-Flair in der Schweiz

In der modernen Architektur ist der Trend zu kubischen Formen, Flachdächern, schnörkelloser Geradlinigkeit und reduziertem Style unübersehbar. Wer heutzutage neu baut, es sich leisten kann und nicht vom Bebauungsplan die Pläne durchkreuzt bekommt, umgibt sich in den meisten Fällen gerne mit einer klaren, schlichten Ästhetik, hochwertigen Materialien und einer geometrischen Formsprache. Dazu gesellen sich Flachdächer und eine Vielzahl von möglichst großen Fenstern, die grandiose Ausblicke auf die Umgebung und ein lichtdurchflutetes Inneres garantieren. Eines dieser am Bauhausstil orientierten Gebäude wollen wir euch heute vorstellen. Es handelt sich dabei um ein Einfamilienhaus, das moos giuliani herrmann architekten im Schweizer Kanton Thurgau errichtet haben und das alle Vorzüge und Annehmlichkeiten eines modernen Designerhauses in sich vereint.