Must-haves für Schokofans

Bei diesem Fondue-Set wird der Geschmack jedes Schocaholics getroffen: In drei getrennte Fächer können wir das flüssige Gold in Form von weißer und dunkler oder Vollmilchschokolade füllen. Vier Spieße sind inklusive, damit wir uns schnellstmöglich das Obst oder Gebäck zum Eintauchen in die Schokolade sichern können – auch wenn Beilagen unser Meinung nach eigentlich überflüssig sind…