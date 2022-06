Top 5: Traumhäuser zum Greifen nahe

Diesen fantastischen Wintergarten findet man nicht etwa in der Karibik oder auf den Malediven – nein, dieses Haus steht in einem Krakauer Vorort. Den Architekten ist es gelungen, in Polen ein Haus zu kreieren, das dem karibischen Traum in nichts nachsteht. Was wir damit meinen, werdet ihr verstehen, wenn ihr die Terrasse seht.