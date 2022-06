Das Wohnzimmer für den kleinen Geldbeutel

Seid ihr Fans großer Räume und möchtet diese gerne bis zum letzten Quadratmeter ausschöpfen? Hier ist Vorsicht geboten! Ein Wohnzimmer mit breiten Abmessungen lässt sich zwar auch günstig einrichten, sollte jedoch im Normalfall vorher „aufgeteilt“ werden, damit sich ein Höchstmaß an Gemütlichkeit einstellen kann. Dieses erreicht ihr vor allem durch das Ziehen mehrerer Bereiche. Besonders beliebt erweist sich in diesem Zusammenhang die Entscheidung, einen Arbeitsbereich oder eine Essecke im Wohnzimmer zu platzieren. Der große Raum wird damit aufgebrochen und in vielfältiger Weise genutzt. Durch die Einteilung des Raumes spart ihr euch in der Regel sogar das eventuelle Anmieten eines zusätzlichen Zimmers. Hierbei geht es darum, die Möglichkeiten eines Raumes in vollem Umfang auszuschöpfen, die Vorteile zu sehen und sich auch – beispielsweise in einer kleineren 3-Zimmer-Wohnung – pudelwohl zu fühlen.