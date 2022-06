Wohnideen für Sportfans

Lazy Basketball ist die perfekte Erfindung für alle, die Sport lieben, es aber auch gerne mal etwas gemütlicher angehen lassen. Der Stuhl hat eine Lehne aus synthetischem Netz, an deren Ende sich ein Basketballkorb befindet. Wer also beim Herumsitzen fit und beweglich bleiben will, wirft zwischendurch einfach mal ganz lässig ein paar Körbe.