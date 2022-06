Wohnluxus mit grandiosem Bad

Einer der Außenbereiche im Obergeschoss ist diese Terrasse. Um den Ort auch bei direkter Sonneneinstrahlung nutzen zu können, dient eine Überdachung als Schutz. So kann man es sich entspannt in der Sitzgruppe gemütlich machen und den ein oder anderen Drink an der Bar genießen. Die Theke aus Granitstein markiert den Beginn der Bar, während das Möbelstück aus Holz Stauraum und Ablagefläche bietet. Dass es selbst draußen an keinem Komfort fehlt, wird anhand der stylishen Deckenleuchte deutlich.