Innovative Wohnideen

Form Us With Love

Dass Gold als warme Farbe gilt während wir Blau eher mit einer kühlen Umgebung verbinden, ist nichts neues. Aber dass man mit einer Tapete tatsächlich das Raumklima beeinflussen können soll, hat das Designstudio Form us with Love herausgefunden und Tapeten entwickelt, die aufgrund ihrer Farb- und Formgebung unsere Wahrnehmung verändern. Was schätzt ihr, wie viel Grad uns wohl diese Sommertapete aus der Temperature Wall Collection vermittelt? Das geometrische Muster aus den Braun-, Rot-, Orange- und Gelbtönen bewirkt bei uns ein Gefühl von 28 Grad. Wozu also in den Urlaub fahren, wenn es manchmal auch einfach eine Tapete tut… ?