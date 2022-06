Tipps für ein ansprechendes Flair in eurer Küche

Designer aus aller Welt sind sich darüber einig, dass die perfekte Kombination von Farbe und Licht beim Einrichten der Küche nicht zu kurz kommen sollte. Damit ihr wisst, wie eure gewählten Möbelstücke bzw. auch die Wandfarbe mit dem Licht in der Küche harmonieren, solltet ihr ein wenig Recherche vor eure endgültigen Entscheidungen stellen. Besonders beliebt sind in der heutigen Zeit freundliche Farben, wie beispielsweise helle Gelbtöne, im Mix mit Tageslicht bzw. Licht aus Lampen und Leuchten. Wer einmal erlebt hat, wie sich ein Sonnenuntergang im zarten Gelb an der Wand spiegelt, bereut seine Entscheidung sicherlich nicht. Gelbe bzw. auch beige Wände strahlen eine unheimliche Ruhe aus und helfen dabei, entweder vom hektischen Alltag Abstand zu gewinnen oder auch fröhlich in den Tag zu starten. Lediglich in Bezug auf den Mix mit weiteren Farben solltet ihr vorsichtig sein. Mischt das Gelb am besten mit warmen Tönen und vermeidet allzu extreme Farbexperimente!