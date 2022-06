Landleben in einem Doppelhaus

Ein klares Farbschema zeichnet das Gebäude im Inneren aus. Sanfte, erdige Brauntöne gesellen sich zu klarem Weiß, sodass in Kombination ein stimmiges Ganzes entsteht. Die Küche wurde in zwei Partien gegliedert. Der Kochblock lagert frei im Raum und kann von drei Seiten genutzt werden. An den Bereich schließt schlüssig das Esszimmer an.