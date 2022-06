Das duale Haus

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Dusche, welche sich in einer der bereits erwähnten Boxen im Obergeschoss befindet. Durch das Konzept des geschlossenen Kubus' entsteht eine intime und ungestörte Privatsphäre, dank raffiniert integrierter Oberlichter muss aber auch in diesem Raum nicht auf natürliches Tageslicht verzichtet werden. Auch die Gestaltung des Bades entspricht zu 100% den Ansprüchen an modernes, stylishes Wohnen mit hochwertigen Materialien und einer reduzierten, puristischen Optik.