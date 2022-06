Villa im Wandel

Das großzügige Einfamilienhaus ist nach der aufwendigen Sanierung kaum wiederzuerkennen. Das gesamte Obergeschoss wurde in Holzbauweise neu erstellt. Im Gegensatz dazu wurde das Sockelgeschoss in kühlem Sichtbeton gehalten, somit entsteht ein Spiel mit der Materialien und deren unterschiedlichen Wirkungen. Um das Raumvolumen zu maximieren, wurde eine Loggia vorgesetzt, sodass sich der Bau noch stärker zum direkt angrenzenden See und zum nahe gelegenen Bergpanorama orientiert. Die horizontale Ausrichtung der Hölzer verstärkt die Massigkeit des Baus. Der weiße Quader zur rechten Seite bricht die dominante Erscheinung und erzeugt Auflockerung.