Top 5 der Woche: Fantastische Wohnträume

Würdet ihr auf die Idee kommen, mit euren Eltern die Wohnung zu tauschen? Was vielleicht etwas skurril klingt, war für die Bewohner dieses Mehrfamilienhauses die ideale Lösung. So galt es, die junge Familie des Sohnes ins Erdgeschoss ziehen zu lassen, während die Eltern eine Etage höher ihren neuen Wohnraum einrichteten. Um die untere Etage den Ansprüchen der jungen Familie anzupassen, war eine Menge Arbeit notwendig. Welche enorme Verwandlung in den vier Wänden vonstatten ging, könnt ihr euch anhand der Vorher-Nachher-Bilder noch einmal in Ruhe angucken.