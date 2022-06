Wohnen wie ein urbaner Nomade

Was bitte ist denn ein coodo? Rein faktisch ist ein coodo ein mobiles Häuschen, welches man flexibel an allen möglichen Orten aufstellen kann. Philosophisch betrachtet, ist ein coodo, was man daraus macht. Die verschiedenen Modelle variieren in Größe, Fassade und Ausstattung. Selbst der Wunsch nach zwei Geschossen wird erfüllt und es gibt sogar ein hausbootähnliches Wasser-coodo, auf Wunsch auch mit Dachterrasse. Die mobilen Häuschen bieten zahllose Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, was sie zu einem einzigartigen Produkt macht.

Auf die schlaue Idee kam Naturfreund Mark Schmiedel und gründete im Oktober 2012 die Firma LTG Lofts to Go, die seither die coodos international vermarktet und vertreibt.

Jetzt wollen wir uns aber mal ein paar der stylishen Dinger, die es beispielsweise in der 36er Variante ohne Einrichtung ab etwa 70.000 Euro gibt, genauer anschauen!