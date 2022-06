Küche zu klein? Eine Singleküche ist die Lösung!

Entgegen aller Vorurteile bringt das Singleleben auch einige positive Seiten mit sich. Immerhin weiß man ganz genau, dass das Essen, das man eingekauft hat, auch am nächsten Tag noch im Kühlschrank sein wird und man die Reste des Abendessens am nächsten Tag mit ins Büro nehmen kann, weil sie einem niemand wegisst.

Ihr freut euch also darauf, einen entspannten Abend in der Küche zu verbringen und euer Lieblingsessen zu kochen, doch dann kommt dieser eine kleine Haken, der einem die Stimmung vermiesen kann: Als Single wohnt man für gewöhnlich in einer Einraumwohnung, die meist nicht viel Platz für eine luxuriöse Küchenausstattung lässt. In so einer Wohnung zählt jeder Quadratmeter und der möchte auch sinnvoll und effektiv genutzt werden. Die beste Lösung dafür sind sogenannte Singleküchen. Sie sind für gewöhnlich nicht breiter als zwei Meter und verfügen über die notwendigsten Einrichtungen wie eine Herdplatte, eine Spüle und einen Kühlschrank.

Da solche Mini-Küchen allerdings nicht nur für Alleinstehende, sondern auch für kleine Büros oder Ferienwohnungen geeignet sind, bezeichnet man sie auch anderweitig als Pantryküche oder Kompaktküche. Das Design einer solchen Küche kann von klassisch bis hin zu absolut modern variieren. Wir stellen euch ein paar der unterschiedlichsten Modelle platzsparender Singleküchen vor und sind gespannt, welche euch am meisten beeindruckt.