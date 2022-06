4 moderne Bungalows

Heute dreht sich bei uns alles um eine ganz besondere Architekturform: den Bungalow. Die eingeschossigen Wohnhäuser erlebten ihre Blütezeit in den 1960er Jahren und galten etwa 20 Jahre lang als Lifestyle- und Prestigeobjekt. Wer etwas auf sich hielt, wohnte im Bungalow – allen voran Altbundeskanzler Helmut Kohl. Später ging der Trend dann in eine neue Richtung und der Bungalow wurde vom klassischen Einfamilienhaus abgelöst. Die alten Bungalows aus den 60ern hatten nun mit dem Ruf zu kämpfen, altbacken und überholt zu sein. Doch genau das ändert sich jetzt wieder: Der Bungalow feiert in jüngster Zeit ein fulminantes Comeback und erobert die Herzen der Deutschen erneut im Sturm. Allerdings nicht im angestaubten Retro-Look, sondern frisch, modern und voll und ganz den Ansprüchen angepasst, die Bauherren und Architekten heutzutage an zeitgemäßes Wohnen haben. Wir haben euch vier moderne Bungalows mitgebracht, die dem angestaubten Image des eingeschossigen Flachdachbaus trotzen und eindrucksvoll zeigen, wie zeitgemäß und stylish diese Form der Architektur auch im 21. Jahrhundert sein kann.