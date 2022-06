Die verrückte 16

Einen Blick in die Garage zeigen wir hier bei homify eher selten, aber diese hier ist so außergewöhnlich stylish, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollen. Eigentlich wirkt sie gar nicht wie eine Garage, sondern eher wie ein American Diner aus den 50er Jahren mit dem schwarz-weißen Schachbrettmuster auf dem Boden und den knallroten Akzenten an der Wand. Warum sich die Bauherren für eine solch ausgefallene Gestaltung der Garage entschieden? Weil man sie so für festliche Anlässe in eine coole Partylocation verwandeln kann!