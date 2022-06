Schlafzimmer individuell gestalten

Das Schlafzimmer ist oft ein sehr funktionaler Raum mit einem einzigen übergeordneten Ziel: Wir wollen nachts gut, ungestört und entspannt darin schlafen. Der wichtigste Teil und Mittelpunkt eines jeden Schlafzimmers ist also das Bett, das so bequem wie möglich sein sollte, um einen erholsamen und gesunden Schlaf zu garantieren. Doch natürlich möchten wir uns in unserem Schlafzimmer auch wohl fühlen, wenn wir gerade nicht schlafen. Wir wollen einen Raum, der uns am Ende eines langen Tages willkommen heißt und uns jeden Morgen entspannt aufwachen lässt. Schließlich ist das Schlafzimmer der Raum, den wir morgens als erstes und abends als letztes sehen. Grund genug, dieses Zimmer genau so zu gestalten, wie wir es am liebsten mögen.