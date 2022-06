Das intelligente Haus

Klare Linien und eine einheitliche Materialwahl zeichnen den Entwurf des Architekturbüros aus. Die Öffnungen des Hauses ordnen sich stringent übereinander an und ergeben einen gerade Linie unterhalb des Firsts. Die Platten aus Beton bilden eine homogene Decke, die die Fassade umhüllt. Die Seite läutet den Beginn einer Dreier-Serie an, die modernen Menschen attraktiven Wohnraum in einem sogenannten PaSiFa-Haus ermöglicht. Privatsphäre und zugleich gemeinschaftliche Flächen werden in dem Entwurf groß geschrieben und bilden neben dem Nachhaltigkeitsgedanken die Quintessenz.