Das Traumpaar: Altbau trifft modernen Anbau

Werfen wir nun einen Blick in den Anbau. Auf der Fotografie sehen wir den großen Wohnraum, der von einer Küche, einer Garage und einem zusätzlichen Zimmer umgeben ist. Die Küche und das weitere Zimmer lassen sich mittels Schiebetüren mit dem Wohnraum verbinden.

An der Südfassade wurde eine große Terrasse eingeplant. Direkt an die mit Bodenrosten aus Lärchenholz verkleideten Terrasse schließt sich eine metallene Pergola an. Diese soll in der nächsten Zeit kräftig begrünt werden.