6 Designideen für kleine Gärten

Die richtige Beleuchtung ist ein absolutes Must-have für jeden, der seinen Garten stimmungsvoll gestalten will. Diese Wandleuchte von ROBERS-LEUCHTEN orientiert sich am Design alter Laternen, ist aber mit modernster LED-Technik ausgestattet und aus angesagtem Industriestahl gefertigt. Das Tolle: Sie wird einfach an die Außenwand montiert und nimmt so überhaupt keinen Platz in Anspruch.