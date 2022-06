Heizkosten adé

2010 konnte sich Kreuzlingen am Bodensee mit seinem ersten zertifizierten Passivhaus rühmen. Am Ortsrand gelegen mit Seeblick und umgeben von herrlicher Landschaft, gebraucht dieser Neubau für eine junge Familie hauptsächlich passive Wärmequellen. Durch intelligente Speicherung und Nutzung menschlicher und technischer Abwärme sowie Sonnenenergie herrscht stets ein angenehmes Raumklima und ein geringer Energieverbrauch. Auch die Heizkosten werden so auf ein Minimum reduziert.

Schauen wir doch mal, wie genau die Experten von ANB Architekten AG den Traum vom umweltfreundlichen Passivhaus verwirklicht haben.