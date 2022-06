Der Holzturm

Erbaut wurde das Einfamilienhaus in einem Neubaugebiet über der Kleinstadt Imst in Tirol. Auf dem Baugrundstück war der felsige Boden mit einem kargen Föhrenwald bewachsen. Dieser musste jedoch im Zuge der Grundstückserschließung weichen. Um eine Gedenkstätte zu schaffen, entschied man sich, die hohen schmalen Nadelbäume in dem Entwurf aufzugreifen, sodass ein schlanker hölzerner Wohnturm entstand, der sich durch seine minimalistische Gestalt auszeichnet.