6 Tipps für kleine Balkons

Pflanzen gehören für die meisten von uns unbedingt auf den Balkon – auch auf den kleinen. Allerdings nehmen sperrige Kübel und breite Büsche unnötig viel Platz in Anspruch. Besser: Eine Reihe von Töpfen mit unterschiedliche großen, aber möglichst schlanken Pflanzen an der Trennwand zum Nachbarn aufstellen. Auf diese Weise kann man gleichzeitig die meist nicht so schön anzusehende kahle Wand kaschieren. Und Blumenkästen am Balkongeländer nicht nach innen aufhängen, sondern nach außen. So erweitert man den Platz auf dem Balkon ganz geschickt und kann sich über eine bunte Blumenpracht freuen, ohne sich dabei räumlich einschränken zu müssen.