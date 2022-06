7 kreative Ideen für eine außergewöhnliche Schlafzimmerbeleuchtung

Mit den Up- and Down-Lights, die entweder die Wände, den Boden oder die Decke beleuchten, kann man wie ein Künstler Lichtskulpturen in seinem Schlafzimmer kreieren. Hier wurde dazu an der Grenze zwischen Wand und Decke eine umlaufende Verkleidung angebracht, in welcher sich Deckenstrahler inklusive elektrischer Versorgung befinden. Auf diese Weise wird die Wand unterhalb mit tollen Lichtkegeln beleuchtet und entführt uns in traumhafte Welten mit quallenförmigen Gebilden.