Vom Gruselkabinett in den Designhimmel

Das Foto zeigt den bisherigen Eingang des alten einstöckigen Hauses. Ebenso erhält man einen guten Eindruck des schön begrünten Grundstücks am Waldrand. Auf den ersten Blick scheint der teilunterkellerte Bungalow zwar in gutem Zustand zu sein, doch der Eindruck täuscht. Was wir im Inneren schon gesehen haben, setzt sich auch außen fort. Eine Generalüberholung der Fassade sowie einige Umbauarbeiten waren dringend nötig. Das hat sicher auch die Nachbarn gefreut.