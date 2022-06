10 weiße Möbel zum Verlieben

Die Farbe Weiß steht nicht nur puristischen Designermöbeln gut zu Gesicht. Auch die angesagten, etwas rustikaleren Stilrichtungen Industrial und Shabby Chic setzen gerne durch weiße Möbel Akzente. Dafür eignet sich bestens das Regal No. 01 von Woody Paletten Design. Es wird aus einer gebrauchten Europalette gefertigt, die wahrscheinlich schon eine lange Reise rund um den Globus hinter sich hat. In der Werkstatt unserer Experten wird sie in mühevoller Handarbeit in mehreren Schleifgängen aufgearbeitet und zu einem echten Blickfang umgebaut. In euren vier Wänden bekommt das coole Teil dann eine neue Funktion – ob als Wein- oder Bücherregal, Ablage oder Minibar, Küchen- oder Badmöbel bleibt ganz euch überlassen.