Holzhaus sticht in den Mondsee

Holzhäuser haben einen ganz speziellen Charme – ob man ihm nun erliegt oder nicht, ist natürlich Geschmackssache. Doch unbestritten ist, dass vor allem Innenräume aus Holz besonders behaglich wirken.

Wir stellen euch ein Projekt vor, das all die positiven Eigenschaften von Holz bestens miteinander vereint. Dabei handelt es sich um ein Landhaus, das sich in Mondsee, einer Marktgemeinde in Österreich an dem gleichnamigen See befindet. Gebaut wurde das Gebäude 2014 von dem Architekturbüro Silvestrin Design. Das Grundstück ist ein Bauernhof, auf dem sich hinter dem Wohnhaus noch Stallungen befinden.