Wohnen mit Ecken und Kanten

Das Haus, das wir euch heute zeigen, ist alles andere als normal. Ganz im Gegenteil: Es handelt sich um einen unverwechselbaren, individuellen und durch und durch kreativen Entwurf von KatyshinDesign. Das Gebäude lässt sich weder in eine klassische Form pressen noch in irgendeine Schublade stecken und fasziniert mit einer originellen Mischung aus Öko, Avantgarde und Jazz, kühnen Designideen und spannenden Details. Kurzum: Dieses Haus ist absolut einmalig. Aber seht am besten selbst…