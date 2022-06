Das ideale Haus für Fußballer Lionel Messi

Natürlich bildet für den Stürmer Messi, neben seiner Familie, der Fußball einen wichtigen Teil in seinem Leben – und das spiegelt sich auch in dem Entwurf des Hauses wieder. Die Form des Hauses erinnert an einen Fußball, während das Grundstück drumherum einem Spielfeld gleicht. Auch seine Trikotnummer 10 , die er sowohl beim FC Barcelona als auch bei der argentinischen Nationalmannschaft trägt, wurde dabei integriert. Und bei dieser fiktiven Luftansicht ist die Nummer besonders gut sichtbar. Na, schon entdeckt?