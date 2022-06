Das ideale Einraum-Haus

Werfen wir einen Blick in den Innenraum und sehen uns an, wie es sich in dem kleinen Gebäude lebt. Die Wohnfläche verteilt sich auf zwei Ebenen. Eine Trennung erfolgt mittels einer filigranen Stahlkonstruktion, die als Hingucker einen Boden aus transparenten Plexiglasscheiben aufweist. Diese wurden eingesetzt, um eine räumliche Trennung zu erlangen und dabei gleichzeitig den Gesamteindruck des Einraums beizubehalten und nicht zu verfälschen. Um ein einheitliches und zugleich ruhiges Bild zu schaffen, wurden alle Oberflächen der Wände und Decken weiß und glatt gestrichen. Das schwarze Regal stammt von dem deutschen Hersteller USM Haller und bietet genügend Stauraum. Unter dem First ordnet sich eine Küchenzeile an, die die gesamte Breite einnimmt.