50 Shades of Grey in der Schweiz

In den Küchen des Mehrfamilienhauses setzt sich das geradlinige Gesamtkonzept der Immobilie ungetrübt fort. Weiße Küchenschränke stehen zwar farblich in schönem Kontrast zur Mittelinsel mit integriertem Herd und Spüle, die klaren, glatten Fronten lassen die Küche aber trotzdem harmonisch wirken. Viele große Fenster tauchen den Raum in Tageslicht, abends kommen unauffällige Deckenstrahler zum Einsatz.