Altbauwohnung mit Wow-Effekt

So sieht für die Bewohner das perfekte Mädchenzimmer aus: Pink, Lila und Pünktchen, wohin man nur sieht. Das gewünschte Farbschema wurde konsequent in der Gestaltung des Kleiderschranks, der Tapete und der Betten umgesetzt. In dem Zimmer befinden sich zwei Betten, eines in Flieder und eines in Zartrosa, die über Eck durch eine Sitzbank miteinander verbunden sind. In der gepolsterten Sitzecke können es sich die Kleinen mit einem Buch oder einer Horde Kuscheltiere gemütlich machen. Der dunkle Holzfußboden setzt einen ruhigen Kontrast zum farbenfrohen Mobiliar.