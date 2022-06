Clevere Wohnideen fürs Kinderzimmer

Mit den Möbeln für die Kinder ist es so ähnlich wie mit ihren Kleidern: Die Kinder wachsen so schnell aus ihnen heraus, dass es sich oft gar nicht lohnt, viel dafür auszugeben. Kreative Schreiner haben sich auch für dieses Problem etwas Geniales einfallen lassen: Es gibt sie tatsächlich, die Möbel, die mit euren Kindern mitwachsen. Auf dem Bild nebenan seht ihr einen Schreibtisch von Olaf Schroeder. Die schräggestellten Beine lassen sich in vier Schritten verlängern oder verkürzen. So wächst der Schreibtisch samt Sitzbank von einem Alter von 3 Jahren bis ins Schulalter mit und passt sich an die jeweilige Größe des Kindes und an seine Bedürfnisse an. Nach Wunsch aufsteckbar sind einzelne Zusatz-Tools wie eine Stiftebox oder eine Buchstütze. Alle Teile werden übrigens in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Deutschland hergestellt. Das ist nachhaltiges Design in mehrer Hinsicht. Achtet beim Schreibtisch und dem dazugehörigen Stuhl darauf, dass sie optisch für jedes Kindesalter und zu jeder Einrichtung passen. Natürliche Farbtöne und schlichtes Design sind sehr empfehlenswert, wenn die Möbel auch das Teenageralter eurer Kinder überdauern sollen.

